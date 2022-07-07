عدم استخدام البلسم.. 10 عادات يضرون بالشعر ويتسببوا في تكسيره

تحرص كافة الفتيات على الاهتمام بالشعر والوصول إلى الروتين المثالي للحصول على شعر رطب وغير هايش وكذلك يمنع تساقط الشعر مع الوقت لذا خلال السطور التالية نوضح عادات لا يجب أن نلتزم بها للشعر.

لا يتم استخدام البلسم

قد يحتاج شعرك بعد التنظيف بالشامبو استخدام البلسم للحصول على نسبة التنعيم والترطيب المطلوبة، ومن الأفضل استخدامه إذا كان شعرك كثيفًا أو خشنًا أو جافًا أو مجعدًا.

2. يفرق شعرك دائمًا بنفس الطريقة

عادة ما نفصل شعرنا بالطريقة التي اعتدنا عليها لأنها أسهل وتوفر الوقت، لكنها قد تؤدي إلى تساقط الشعر، ارتداء الشعر بنفس الطريقة يثقله ويسبب تكسره، إذا قمت بتغيير الأشياء من وقت لآخر فهذا يمنع تكسيره.

3. ذيل الحصان يؤدي إلى تساقط الشعر

قد يؤدي ربط الشعر في شكل ذيل الحصان كل يوم إلى التقصف وتساقط الشعر على طول خط الشعر، علاوة على ذلك، قد تصاب بالصداع النصفي وآلام الرقبة، لهذا السبب من المهم تبديل الأمور من وقت لآخر.

4. لا تستخدم قبعة السباحة عند السباحة في المسبح

عدم استخدام قبعة السباحة يمنع توفير السباحة بشكل أسرع حيث أن قبعات السباحة ضرورية لحماية شعرك من الكلور.

5. إحضار المشط إلى الحمام

تعتمد مسألة ما إذا كنت ستجفف شعرك بالفرشاة أم مبللة إلى حد كبير على نوع شعرك، إذا كانت خصلات شعرك مجعدة، فقم بتمشيطها قبل التجفيف: سيساعدك ذلك إلى تجنب التجعد والحفاظ على نمط التجعيد، بالنسبة للشعر الأملس ينصح بالعكس: تمشيط الشعر وهو مبلل يمكن أن يسبب تكسره.

6. يمكنك استخدام منشفة عادية

لابد من استخدام المناشف الجيدة في امتصاص السوائل، وهذا هو السبب في أنها الغرض الرئيسي منها، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة شعرك، فقد تكون جيدة جدًا لذلك من خلال نقع الكثير من الماء وخلق احتكاك، قد تسبب التجعد بدلًا من ذلك جرب المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة أو لفائف الرأس.

7. استخدام زيت جوز الهند على الشعر الرقيق

يبدو أن صناعة التجميل مهووسة بكل شيء بجوز الهند، حيث أن زيت جوز الهند يصنع طبقة من اللمعان لكنه لا يوفر الترطيب.

الزيت ثقيل وقد يثقل شعرك، ومع ذلك يحتوي جوز الهند على الكثير من الأشياء الجيدة لبشرتك، لذلك يمكنك التفكير في استخدام العناية بالشعر مع هذا المكون.

8. أنت لا تحمي الشعر من الشمس

من الحقائق المعروفة الآن أن الشمس يمكن أن تكون ضارة، لذلك يجب علينا دائمًا استخدام SPF على بشرتنا، في الوقت نفسه، يحتاج الشعر إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية أيضًا، إذا كنتِ بالخارج تحت أشعة الشمس، استخدمي بلسم يترك على شعرك كل يومين، من الجيد أيضًا استخدام واقٍ من الحرارة مع عامل حماية من الشمس.

9. تصبغ شعرك كله عندما يكون لديك القليل من الشعر الرمادي

إذا كان لديك فقط بضع عشرات من الشعر الرمادي، فهذا لا يعني أن الوقت قد حان للذعر وصبغ شعرك بالكامل، هذه المواد الكيميائية تسبب ترقق الشعر ومشاكل في فروة الرأس، يمكنك الحصول على علاج شبه دائم في الصالون بدلاً من ذلك، وسيتم تلوين المناطق المختارة فقط.

10. تستخدمين زيت الخروع على شعرك

ليست كل الزيوت مفيدة بشكل متساوٍ لشعرك في حين أنها يمكن أن تكون علاجًا طبيعيًا رائعًا للشعر، إلا أن بعض أنواع الزيوت تسبب ضررًا أكثر من نفعها، على الرغم من الاعتقاد السائد، فإن زيت الخروع ليس جيدًا للشعر فهو يؤدي إلى تجعد الشعر وأكثر تشابكًا.