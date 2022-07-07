صُدفة لا تصدّق قادتها لمركز الشرطة.. إخلاء سبيل طالبة توقعت أسئلة امتحان الكيمياء

أمرت النيابة العامة بسوهاج، بإخلاء سبيل الطالبة "إ. م- 19 سنة"، والتي تم ضبطها عقب الإبلاغ عنها لتدشينها مجموعة عبر تطبيق واتس آب، وتسريبها بعض أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي تفيد بتسريب فتاة في عقدها الثاني من العُمر، امتحانات الشهادة الثانوية العامة لطلاب محافظة سوهاج، عبر تطبيق واتساب.

تم ضبط الطالبة وبسؤالها قررت عدم معرفتها بما يأتي نصًا بامتحانات الثانوية العامة إلا أنها فقط حاولت التخمين من خلال أهمية الأسئلة بكل مادة، وما أثار هذا اللغط حولها هو توقعاتها الصحيحة بمادة الكيمياء.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 1332 إداري، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.