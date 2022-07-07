الخميس 07 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى تصادم على الطريق الدائرى بالإسكندرية

تصادم
تصادم
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لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس رحلات وسيارة أخرى في الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من غرفة عمليات المرور بوجود حادث على الطريق الدائري صباح اليوم، وانتقل فريق من رجال المرور والأجهزه الأمنية، وبالمعاينة تبين أن الحادث بالطريق الدائرى أمام قرية أبيس العاشرة، وتصادم سيارة ميكروباص 3298 س ص س بأتوبيس رحلات رقم 5112 س ى ا، وسيارة أخرى رقم 2951 س ا ح.

وأسفر الحادث عن 8 إصابات تم نقلهم بمعرفة الإسعاف إلى مستشفى الميري التخصصي، وحالة وفاة واحدة، وانتقل إلى موقع الحادث رجال قسم شرطة محرم بك وإدارة المرور، وتم التحفظ على السيارة 3298 بقسم محرم بك، ورفع السيارات الأخرى وتسيير الطريق، ولا توجد تلفيات بالمال العام، وتحال إلى إدارة الطرق لسرعة المعاينة.

مصرع حادث تصادم ميكروباص أتوبيس رحلات مديرية أمن الإسكندرية

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