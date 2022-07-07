حبس مسجل خطر بحوزته مخدرات وأسلحة بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس مسجل خطر بحوزته مخدرات وأسلحة بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) حال قيادته إحدى السيارات "ملك زوجته " بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كميات من المواد والأقراص المخدرة - طبنجة - عدد من الطلقات من ذات العيار - 2 خزينة - ميزان حساس- سلاح أبيض "سكين" - 4 هواتف محمولة – مبلغ مالى). بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.