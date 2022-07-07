الخميس 07 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر بحوزته مخدرات وأسلحة بالتجمع الأول

جريدة الدستور
ads

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس مسجل خطر بحوزته مخدرات وأسلحة بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) حال قيادته إحدى السيارات "ملك زوجته " بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كميات من المواد والأقراص المخدرة - طبنجة - عدد من الطلقات من ذات العيار -  2 خزينة - ميزان حساس- سلاح أبيض "سكين" - 4 هواتف محمولة – مبلغ مالى). بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة القاهرة الجديدة حبس مسجل خطر التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

لينك نتيجة قبول رياض الأطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

رابط نتيجة قبول رياض الاطفال 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية

ارتفاع جديد لـ«عيار 21».. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7-7-2022

ما هو أول أيام عيد الأضحى 2022

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 ورسائل بالعامية والفصحى

وزير القوى العاملة: 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرد الصيني على وثيقة الناتو الأخيرة

حسين دعسة

مفاجأة لوضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.. لماذا هذا التفكير عند جون بولتون؟

سعيد المصرى

محنة القانون اجتماعية

ماجد حبته

مصر الرقمية

محمد العسيري

هو إحنا ليه ما بنعرفش نفرح؟!

د هند جاد

بلاعة البركة.. للشفاء وفك الكرب وجلب الرزق

د. داليا مجدي عبدالغني

وقفة تشريعية لحماية الأطفال

أسماء محفوظ

ليفل جديد.. أصل هى اللى استفزته!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة 5 ساعات.. لماذا يجتمع رئيس وزراء إسرائيل مع «ماكرون»؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم