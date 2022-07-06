الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تناولته بالخطأ».. مبيد حشري يسمم طالبة بالمنوفية

تسمم طالبة
تسمم طالبة
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أصيبت طالبة بالمنوفية، بحالة تسمم، اليوم الأربعاء، إثر تناولها مبيد حشري عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يُفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م ع ه"  طالبة بالمرحلة الجامعية، ومقيمة بقرية طليا التابعة للمركز، ادعاء إصابتها بالتسمم لتناولها مبيد حشري عن طريق الخطأ.

وعلى الفور تم الانتقال والمعاينة، وبسؤال أسرة الطالبة أقروا بتناول الطالبة لمبيد حشرى عن طريق الخطأ، لاعتقادها أنه مياه شرب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنوفية مبيد حشري أشمون العام

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وائل لطفي

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