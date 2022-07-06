الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات مكثفة في واقعة وفاة سيدة أثناء زرع أسنان بالغربية

جثة
جثة
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تجري جهات التحقيق بثان طنطا بمحافظة الغربية تحقيقات مكثفة في واقعة وفاة سيدة بمدينة طنطا إثر دخولها في غيبوبة تامة بإحدى عيادات الأسنان أثناء إجرائها زرع أسنان بالفك الأيمن السفلي، وتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة ووفاتها متأثرة ذلك.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة  بقيام المواطن سعد فريد بالتربية والتعليم بالمعاش بالإبلاغ عن وفاة ابنته فيبي سعد 33 سنة ربة منزل داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا بعد أن دخلت في غيبوبة تامة أثناء قيامها بزرع أسنان داخل إحدى العيادات الخاصة بمدينة طنطا وتوجيهه الاتهام إلى طبيب أسنان ونجله الطبيب أيضا بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث قسم ثان طنطا إلى المستشفى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وبسؤال أسرتها وشقيقتها الصغرى حول ظروف وملابسات الواقعة والذين وجهوا اتهامات لطبيب أسنان ونجله بالإهمال والتسبب فى وفاتها بعد أن ذهبت إلى عيادة طبيب الأسنان لإجراء زرع أسنان وفقدت الوعي داخل العيادة أثر إعطائه حقنة بنج وتم نقلها إلى المستشفى في غيبوبة تامة وفشلت كل محاولات إفاقتها بالمستشفى وتوفيت.

وباشرت جهات التحقيق بطنطا التحقيقات في الواقعة وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرتها.

 

جهات التحقيق محافظة الغربية وفاة سيدة بمدينة طنطا زرع أسنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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