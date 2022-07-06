موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك 2022 وللقطاع الخاص

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك 2022 من أكثر الموضوعات التي تهم المواطنين خلال هذه الاثناء لمعرفة مدة توقف الخدمات البنكية وهو ما يعني تعطل أعمالهم ومصالحهم مدة الاجازة، وفي وقت سابق قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك 2022

وحدد موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للبنوك

وذكر المركزي في بيانه الصادر الثلاثاء الماضي أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وموعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، على ألا تتوقف خدمة السحب والإيداع الآلي من خلال ماكينات الـ ATM المنتشرة في كافة القرى والمدن في محافظات مصر

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

وفي وقت سابق أعلنت دار الإفتاء المصرية الأسبوع الماضي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بداية من يوم الخميس الماضي وبذلك يكون يوم الجمعة القادم هو التاسع من ذي الحجة اي وقفة عرفات، ويوم السبت المقبل العاشر من ذي هو أول أيام عيد الأضحى.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر نحو 38 بنكًا، تمتلك ما يتجاوز الـ 18.5 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

ومن ضمن سياسة البنك المركزي المصري أثناء العطلات الطويلة هي قيام البنوك العاملة في مصر في الإجازات بمضاعفة عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية، بالأموال على مدار اليوم لخدمة المواطنين لتوفير النقود اللازمة لعمليات السحب التي يقوم بها المواطنون وحاملو البطاقات «ATM» خلال إجازة القطاع المصرفي.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن مجلس الوزراء أعلن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص بدءا من السبت 9 يوليو الجاري حتى الخميس 14 يوليو، حيث تستمر لمدة 8 أيام بموجب قرار وزير القوى العاملة، بعد أن أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443.