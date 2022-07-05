الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب إثر سقوطه من مصعد بالفيوم

اسعاف
اسعاف
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أصيب شاب في الثلاثين من عمره، بمدينة الفيوم، باشتباه إصابة بالعمود الفقري إثر سقوطه من مصعد برج سكني، مساء اليوم، ونُقل إلى المستشفى العام، لتلقى العلاج. 

كان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول شاب يدعى (عبدالرحمن محمد.م.ع - 35 سنة)، مقيم بأحد الأبراج السكنية، خلف شركة الغاز بمنطقة المسلة، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من المصعد، ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقى العلاج. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

اصابة شاب مستشفى الفيوم العام مستشفى الفيوم

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