مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة

شهد مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة بخارية، أسفرت عن عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لنقل الضحية والمصاب، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وصول مستشفى غرب النوبارية "محمد أ.ع" 28 سنة جثة هامدة، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وذلك على خلفية حادث سير بدائرة مركز النوبارية.

كما تبين وصول "م.ع" 24 سنة مصاب بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجار إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.