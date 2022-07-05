التصريح بدفن جثة شاب توفى في مشاجرة بين عائلتين بقليوب

أمرت جهات التحقيق بقليوب بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب.

كان اللواء غالب مصطفى ، مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بقرية حلابة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد عنانى، مدير المباحث الجنائية وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ومعاونة النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان من ضبط المتهم ويدعى "سامح.ا" بقرية عبدالله باشا دائرة قسم قليوب وبحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهم أمام العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بحيازته للسلاح الناري والطلقات والسلاح الأبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.