إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية أطلقها أب ونجله عليهم بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية ومنازل بقرية بني محمد بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

ورد إخطار إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية بني محمد بأبنوب لخلافات على أراض زراعية ومنازل بقرية بنى محمد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، ووقوع مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بقسم شرطة أبنوب، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة البلاغ، ونشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص؛ بسبب خلافات على أراض زراعية ومبان بقرية محمد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، قام على إثرها أب ونجله بإطلاق النيران على عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص: أ.ع.س، يبلغ عمره 40 عامًا، و"أ.ع.ع"، يبلغ عمره 35 عامًا، وابنته "ن.ع.ع"، يبلغ عمرها 14 عامًا، و"أ.ص.م"، يبلغ عمره 50 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزى، وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة.