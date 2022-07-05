مستشار وزيرة التخطيط: لا صلة قرابة بين غادة والى والتشكيلية مصممة «رسومات المترو»

أكد الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدم وجود صلة قرابة بين الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والفنانة التشكيلية غادة والي.

«العقبي» كان قد عمل سابقاً في منصب «المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي» مع الدكتورة غادة والي، عندما كانت على رأس الوزارة.

وقال «العقبي» إنه تابع على مدار الساعات الماضية منشورات كثيرة لشخصيات عامة وزملاء له، هم يتحدثون عن واقعة اتهام مصممة الجرافيك غادة والي بسرقة لوحات فنان روسي والتي تمّ تنفيذها في محطات المترو.

وأضاف «العقبي» عبر حسابه في «فيسبوك» أن كل المنشورات التي تقول إنّ هناك علاقة قرابة بين الوزيرة غادة والي ومصممة الجرافيك، والتي تذهب إلى تبني الوزيرة لها أدبياً ما هو إلا تشابه أسماء.

وتابع: «ولأني كنت شاهداً على أول لقاء بينهما في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة وكانت أول مرة تشوفها وتعرف أن في بينهم قرابة من بعيد، وتاني لقاء بينهم في (جاليري بيكاسو) اللي اتاخد فيه الصورة المنتشرة في البوستات. بأكّد للجميع الموضوع كله تشابه أسماء».

وكان الفنان التشكيلى الروسى جورجي كوراسوف قد قال إن عدداً من الرسومات المنسوبة للتشكيلية غادة والي في «محطة مترو محطة كلية البنات» من تصميماته.

وزعم البعض وجود صلة قرابة بين الدكتورة غادة والي والفنانة التشكيلية التي تحمل الاسم نفسه.