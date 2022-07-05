الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

الذهب
الذهب
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الذهب في مصر زينة وخزينة فهو وعاء ادخاري خاصة  في الأزمات الاقتصادية وزينة في حالات الزواج والنجاح والهدايا لذا يهتم المصريين بمتابعة سعر الذهب لحظيًا وكل يوم فجاء عنوان  سعر الذهب اليوم في مصر الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، اليوم الثلاثاء 5-7-2022، ويواصل الذهب سلسلة انخفاضاته رغم قرار الدولة والتعديلات على قيمة الدمغة فشهد انخفاضا سعريا جديدا عقب الانخفاض الذي سُجل خلال اليومين الماضيين، بعدما شهد المعدن الأصفر موجة الانخفاض الكبرى التي بدأت منتصف مايو 2022 واستمرت حتى الأيام الماضية.

ويستمر «الدستور » في نشر أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في السوق لدى  صاغة المعدن الأصفر في 

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى منتصف التعاملات

مصر على مدار اليوم وتحديثات لحظية بسعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-7-2022.

 

سعر الذهب في مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022 

يختلف سعر عيار الذهب من مكان لأخر ومن ماركة لاخرى وفقًا للمصنعية والتي قررت الدولة زيادة قيمة الضريبة عليها .

سعر الذهب عيار 24  في مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022

سعر الذهب عيار 24  في مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022، حتى وقت النشر، سجل عيار 24- 1130 جنيهًا (شراء) وسجل عيار 24 (بيع) 1125 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة تتراوح من 45 الى 60 جنيهًا على كل جرام للمصناعية .

 سعر الذهب عيار 21  في مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022

الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا في مصر وقد سجل جرام الذهب عيار 21 في مصر سجل 930 جنيها (شراء) وسجل عيار 21- (بيع) 915 مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام للمصنعية والضريبة .

سعر الذهب عيار 18 في مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022 

 ويحتل الذهب من العيار 18 أهمية كبيرة لدى المصريين خاصة للتزين لسهولة تشكيله وبيعه فيما بعد وسجل جرام الذهب عيار 18- 845 (شراء) وسجل عيار 18- (بيع) 835 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام مصنعية .

سعر الذهب عيار 14 في مصر الثلاثاء 5 يوليو 2022، 

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 620 جنيها وعيار 14 بدأ الاهتمام بطرحه وبيعه بعد الازمة الاقتصادية التي بشعار العالم جراء الحرب الروسية الاوكرانية كبديل رخيص للشباب .

بينما سجل الجنيه الذهب وزن 9 جرام سعر 8000 جنيها.

الذهب سعر الذهب الثلاثاء 5 يوليو 2022 مصر سعر الذهب عيار

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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