الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 5 يوليو 2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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من المعروف أنه في موسم الحج كل عام يرتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لذا يهتم المواطنون بسعر الريال لحظة بلحظة، حيث كثر البحث عن سعر الريال اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، عبر محركات البحث. 

زيادة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 

وشهد اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 ارتفاع في الريال السعودي بشكل طفيف مع بداية التعاملات اليومية بسوق المال، حيث جاء سعر الريال السعودي مرتفعًا بمقدار قرش واحد عن سعر أمس الإثنين وفقًا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة، مع زيادة معدلات السحب على الريال السعودي في السوق المصرفي المصري لارتباط ذلك بتوافد الآلاف من الحجاج المصريين على المملكة العربية السعودية .

الجدير بالذكر، أن شاشات تداول العملات في البنوك المصرية، قد كشفت  اليوم الثلاثاء 5 يوليو عن ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع انخفاض معدلات تدفق العملات الأجنبية من المصريين بالخارج، فيما يحاول البنك المركزي المصري توفير الكميات المطلوبة من الريال السعودي في السوق المصرفي المصري.

أسعار الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت 2 يوليو 2022

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في البنوك المصرية

وجاء سعر الريال اليوم في مصر عند مستوى تداول: 5 جنيهات للشراء و5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

جاء سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في البنوك المصرية، كالآتي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الثلاثاء 5 يوليو 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 5 جنيهات للشراء، مقابل 5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الثلاثاء 5 يوليو 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة:

 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم

 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم

5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

5 جنيهات للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر وفقًا للبنك المركزي

بينما ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، عند مستوى 5 جنيهات للشراء و5.02 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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