الثلاثاء 05 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أذان الفجر والمغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثا ء 6 ذى الحجة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يُكَثر البحث عن مواقيت الصلاة والفروض الخمس في القاهرة وباقي المحافظات عبر محركات البحث، وذلك بعنوان “مواعيد الصلاة في السادس من ذي الحجة وموعد صلاة الفجر”، وفي هذه الأيام تحديدًا يهتم المسملون ويحرصون على أداء الصلاة في مواعيدها، فكل عبادة لها أضعاف الأجر.

كما أكد العلماء والفقهاء فضل الأيام العشر الاوائل من ذي الحجة  في العديد من النصوص والأحاديث النبوية الشريفة وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلًا عن زوجاته أنه كان يصوم التسع أيام الأوائل من ذي الحجة بِما فيها يوم عرفة وتبعه في هذه السنة المحمودة المسلمون لأكثر من ١٤٠٠ عام هجري.

وخلال هذه الأيام المباركة يسعى المسلمون لاغتنام الفضل والثواب في أعظم أيام الأرض، بما ورد عنها في آيات القرآن الكريم، حيث وردت في الأول آيات سورة الفجر فقد أقسم بها الله عز وجل قوله "والفجر وليال عشر".

مواقيت الصلاة في القاهرة وباقي المحافظات الثلاثاء 5 يوليو 2022

وبذلك يتصدر عنوان “مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022” محركات البحث العالمية جوجل وتويتر لمعرفة مواعيد الصلاة في الثلاثاء 6 من شهر ذي الحجة 1443 هجريا، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفي السطور الآتية تقدم "الدستور" مواقيت الصلاة الثلاثاء 5 يوليو 2022 ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها بكافة التحديثات.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الثلاثاء السادس من ذي الحجة 

وقت صلاة الفجر 3:13  ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 35: 3

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:33 

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية الثلاثاء السادس من ذي الحجة

وقت صلاة الفجر 3:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:43

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الثلاثاء السادس من ذي الحجة

وقت صلاة الفجر 3:07

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد  صلاة العصر 3:32 م 

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:31  م.         

 

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مواعيد الصلاة بشرم الشيخ الثلاثاء السادس من ذي الحجة 

وقت صلاة الفجر 3:10

وقت صلاة الظهر 11:47 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 8:12 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان الثلاثاء السادس من ذي الحجة  

وقت صلاة الفجر 3:26  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:05  م

وفي الدقائق المتأخرة من الليل يكثف البحث عن موعد صلاة الفجر، فيهتم الصائمون وعباد الرحمن بصلاة الفجر فلها عظيم الفجر وقد أقسم الله في كتابه العزيز بها الوقت من الليل، وفي السطور الآتية موعد صلاة الفجر.

موعد صلاة الفجر الثلاثاء السادس من ذي الحجة 1443 

صلاة الفجر في القاهرة  3:13 صباحاً 

وقت صلاة الفجر في الإسكندرية  3:13 صباحاً

وقت صلاة الفجر في مرسى مطروح  3:23 صباحاً

وقت صلاة الفجر في الإسماعيلية 3:06 صباحاً

مواقيت الصلاة القاهرة ذي الحجة صلاة الفجر السادس صلاة المغرب

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وائل لطفي

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