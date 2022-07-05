الثلاثاء 05 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة زوجين وطفليهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى فى قنا

إسعاف
إسعاف
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شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة، بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا، إصابة زوجين وطفليهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي.

كان قد تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة بجوار الشركة اليابانية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة زوجين وطفليهما إثر حادث انقلاب السيارة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الطريق الصحراوي الغربي اصابة زوجين حادث انقلاب سيارة ملاكي

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