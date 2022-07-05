إصابة زوجين وطفليهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى فى قنا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة، بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا، إصابة زوجين وطفليهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي.

كان قد تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة بجوار الشركة اليابانية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة زوجين وطفليهما إثر حادث انقلاب السيارة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.