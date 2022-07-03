الإثنين 04 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بحيازة طن من مخدر الحشيش والأفيون بالإسماعيلية

حبس المتهمين
حبس المتهمين
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أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بحيازة طن حشيش وهيروين وأفيون وأسلحة داخل مزرعة بمحافظة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيق. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط مزرعة بداخلها كمية من مخدر الحشيش وزنت 862 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 14 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 172 كيلو جرام - كمية من مخدر الكافيين والباراستامول وزنت 175 كيلو جرام - 9 بنادق آلية- 12 خزينة آلية - طبنجة بالخزينة الخاصة بها - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 2 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش والهيروين).

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة شمال سيناء ولهما محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة فايد قرية سرابيوم بالإسماعيلية، حال استقلالهما إحدى السيارات "منتهية التراخيص ملك وقيادة أحدهما".

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على “1125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 112,500 كيلو جرام  مخبئين داخل مخازن مصنعة بالسيارة المشار إليها - مسدس-عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

وبمناقشتهما وصولاً لمصدر تحصلهما على المواد المخدرة، وكيفية تصريفها أقرا بتحصلهما على المواد المخدرة والسلاح النارى المضبوطين بحوزتهما من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى امتلاك الأخير لمزرعة كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وقد تقابل أحد المتهمان المضبوطان معه وتحصل منه على المضبوطات بقصد توصيلها (لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح) مقابل تحصله على مبلغ مالي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف المزرعة وعثر بداخلها على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 862 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 14 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 172 كيلو جرام - كمية من مخدر الكافيين والباراستامول وزنت 175 كيلو جرام - 9 بنادق آلية- 12 خزينة آلية - طبنجة بالخزينة الخاصة بها - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 2 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش والهيروين).

وزارة الداخلية شمال سيناء الإسماعيلية مديرية أمن الاسماعيلية مخدر الهيروين الأجهزة الأمنية مخدر الأفيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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