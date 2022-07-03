العراق: ارتفاع الإصابات بالكوليرا لـ160 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالكوليرا، فيما أشارت إلى أنه تم تسجيل 3 إصابات وحالتي وفاة بالحمى النزفية.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): "سجلنا 21 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، منها 10 إصابات جديدة في كركوك و7 إصابات في ذي قار و2 في بغداد الرصافة واصابة واحدة في كل من واسط وبغداد الكرخ".



وأضاف البدر أن "هذه الإصابات الجديدة تضاف إلى الإصابات التي أعلنا عنها سابقًا ليكون المجموع 160 إصابة مؤكدة بالكوليرا، وحالتي وفاة الأولى في كركوك والثانية في بغداد، والاصابات منها 80 إصابة في كركوك و37 إصابة في الرصافة و13 في ذي قار، إضافة إلى محافظتي السليمانية وديالى 10 إصابات في كل محافظة منهما، وفي المثنى 3 إصابات وفي بابل وبغداد الكرخ وواسط إصابتان في كل منها، وفي النجف حالة كوليرا واحدة".



وبشأن إصابات الحمى النزفية، أوضح البدر أن "الوزارة سجلت اليوم 3 إصابات مؤكدة بالحمى النزفية"، لافتًا إلى أن "الوزارة سجلت حالتي وفاة جراء الاصابة بالحمى النزفية".



وأضاف أن "مجموع الإصابات بالحمى النزفية بلغت منذ بداية العام الجاري 230 حالة منها 38 وفاة".