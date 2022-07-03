الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعاء الفجر فى الرابع من ذى الحجة 1443 وموعد آذان الفجر اليوم

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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يهتم كثير من المسلمين بدعاء الصباح في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة حيث يستحب الكثير من الأعمال الصالحة وأوصى الرسول بالصيام والصلاة والكثير من الذكر والدعاء، وفي الساعات الأخيرة من الفجر وبداية الصباح، ويكثر البحث عن دعاء الصباح خلال الساعات الأولى من اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1443.

 

دعاء الصباح في الرابع من ذي الحجة 1443

ويوافق الأحد الثالث من يوليو 2022، ويستعرض "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أبرز  أدعية الصباح  التي يكررها المسلمين قبيل ساعات الفجر والساعات الأولى من الصباح

 

دعاء أذان الفجر فى ثانى أيام العشر الأوائل من ذى الحجة 1443

أدعية الصباح لليوم  الرابع ذي الحجة 1443

" والفجر وليال عشر" يفسر العلماء والفقهاء هنا الليال العشر بالاوائل من ذي الحجة، والواو هنا في اللغة فهي للقسم، وبما أن الله عز وجل اقسم بهم فلهم فضل كبير وثواب عظيم، لذا يستغل الكثير من المسلمين الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لاسيما دعاء الصباح لأهميته حيث يمكن تكرار الأدعية التالية:

  • دعاء الصباح “اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.. اللهم ارزقني طاعتك وكل عمل يقربني منك”.
  • اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم .
  • بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .. اللهم حبب لي طاعتك وأبعد عني كل عمل يغضبك.
  • اللهم ارزقني الفلاح في طاعتك.. وأعني على أداء عبادتك.
  • اللهم ارحمني وتولني فيما توليت ودبر لي شئوني كله بتدبيرك وارزقني من حيث لا أحتسب رزقا يتعجب منه أهل الحيل اللهم آمين.

ويكثر البحث في الساعات الاخيرة عن موعد صلاة الفجر في القاهرة وباقي المحافظات،  لفضل صلاة الفجر عند الله عز وجل.

موعد صلاة الفجر الأحد الرابع من ذي الحجة 1443: 

موعد أذان الفجر في القاهرة  3:13 صباحاً 

وقت أذان الفجر في الاسكندرية  3:13 صباحاً

وقت أذان صلاة الفجر في مرسى مطروح  3:23 صباحاً

وقت أذان صلاة الفجر في الاسماعيلية 3:06 صباحاً

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