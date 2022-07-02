السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى: الأسعار المرتفعة تؤرق الكثير من المواطنين

المستشار الألماني
المستشار الألماني
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طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الأطراف المعنية بعملية التشاور بين الحكومة مع كبار ممثلي أرباب العمل والنقابات، بالتحرك المشترك في مواجهة التضخم.


وقال شولتس في تسجيل مصور: "يجب أن نتعاضد ونتماسك"، مشيرا إلى أن المشكلة الكبيرة التي تؤرق الكثير من المواطنين بحق هي الأسعار المرتفعة ويجب علينا أيضا أن نتحرك هنا بشكل مشترك.


وأوضح شولتس أنه لهذا السبب دعا - كما حدث في الستينيات والسبعينيات- نقابات وأرباب عمل والبنك المركزي الألماني وعلماء من أجل التحدث عما سنفعله.


يذكر أن شولتس سيلتقي في ديوان المستشارية بعد غد الإثنين مع كبار ممثلي أرباب العمل والنقابات لبحث سبل السيطرة على حركة الأسعار، ويأتي هذا اللقاء في مستهل عملية تشاورية يطلق عليها اسم العمل المُرَكَّز.

المستشار الألماني أولاف شولتس الحكومة مع كبار ممثلي أرباب العمل مواجهه التضخم شولتس

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