قورن جمالها بنجمات هوليوود.. معلومات عن الأميرة فوزية فؤاد فى ذكرى وفاتها

تمر اليوم ذكرى رحيل الأميرة فوزية فؤاد، شقيقة آخر ملوك مصر الملك فاروق، وابنة الملك فؤاد الأول، ووالدتها هي نازلي صبري، حيث تعد حياة الأميرة فوزية مليئة بالحكايات والمعلومات التي جعلت حياتها ثرية.

- تعلمت الأميرة فوزية في سويسرا، وكانت تجيد الفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغتها الأم العربية.

- كان لديها اثنان من الإخوة من زواج والدها السابق، كما اشتهرت بجمالها الفائق لدرجة أنه كان يتم مقارنتها بنجوم هوليوود.

- تمت خطوبة ​الأميرة فوزية​ ومحمد رضا بهلوي شاه إيران عام 1938، ثم تزوجا في 15 مارس 1939، رغم أنهما لم يلتقيا إلا لمرة واحدة قبل الزواج.

- لم يكن الملك فاروق في البداية يرغب بزواج اخته من ولي عهد إيران، ولكن أتى الزواج كخطوة سياسية نزولاً عن رغبة مستشاره المفضل ماهر باشا، الذي كان يعمل على تزويج أخوات فاروق.

- تزوجت الأميرة فوزية بنت فؤاد عن حب في مارس عام 1949 في قصر القبة في القاهرة من العقيد إسماعيل شيرين، الذي كان وزيرا للحربية والبحرية في مصر.

- اتسم زواجها بالعقيد إسماعيل شيرين بالسعادة والحب، وعاشا في أحد عقارات الأميرة في المعادي بالقاهرة، ثم رزقا بطفلين ابنة وابن، نادية شيرين وحسين شيرين.

- بعد ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق، والتي أسفرت عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، أكملت الأميرة فوزية حياتها في مصر.

- في أواخر حياتها، عاشت الأميرة فوزية في الإسكندرية، حيث توفيت في 2 يوليو 2013 عن عمر الـ91 سنة.

- أقيمت جنازتها بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة في 3 يوليو، ودفنت في القاهرة بجانب زوجها الثاني.

- سميت مدينة في إيران على اسم الأميرة فوزية في عام 1939، وسمي شارع في المعادي بالقاهرة على اسمها في عام 1950 شارع الأميرة فوزية، ولكن في عام 1956 تمت إعادة تسميته باسم شارع مصطفى كامل.