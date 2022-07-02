السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب يهرب من «الحر» للموت غرقا في النيل بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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لقى طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز أخميم، اليوم السبت، عندما نزل للاستحمام هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة غرق وتم انتشال جثته وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بوصول المدعو "أحمد.ع.م"، 17 سنة، طالب، مقيم مركز أخميم، جثة هامدة ادعاء غرق.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطالب نزل للاستحمام في نهر النيل هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة غرق في قاع النهر، والتمكن من انتشال الجثة.

وأفاد والد الطالب، 55 سنة، عامل، بمضمون ما جاء بالتحريات ونفى وجود أي شبهة جنائية في وفاة نجله.

أخميم سوهاج غرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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