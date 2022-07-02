«كشف اللغز».. «المخدرات» وراء مقتل «مسن الدقهلية»

نجح ضباط مباحث مركز تمى الأمديد بالدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل الأراضي الزراعية بقرية الخمسة.

وتبين استدراج أحد المتهمين المجني عليه داخل الأراضي الزراعية عقب جلوسه معه، والاتصال باثنين آخرين، وعقب وصولهم قاموا بضرب الضحية بجسم صلب على رأسه "بلطه"، وأكمل آخر بضربة بحجر حتى تهشمت رأسه وفقد الوعي، وسرقة تليفونه المحمول وفروا هاربين، من أجل شراء جرعة مخدرات، وأن المتهم الأول من قرية صدقا التابعة لدائرة المركز والاثنين الآخرين من قرية السمارة.

عثر عدد من أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، علي جثة لشخص مسن في العقد السادس من عمره مقتول وملقى به في إحدى الأراضي الزراعية، وانتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث وجرى نقلة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.