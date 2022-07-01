الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب..

«أبوالغيط» يتسلم رسالة خطية من مبعوث الرئيس الصومالى

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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سلم وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية بلل محمد عثمان، يرافقه  عبدالرحمن عبد الشكور المبعوث الخاص لرئيس جـمهـورية الـصومال الفيدرالية للشؤون الإنسانية والجفاف، مساء اليوم الجمعة، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة خطية من رئيس جمهورية الصومال وذلك في لقاء جمعهم بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه لبنان غدًا.

وأكد السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم للصومال لدى جامعة الدول العربية، أن رسالة الرئيس الصومالي بمثابة نداء إنساني من أجل التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

وقال إن مبعوث الرئيس الصومالي سيلقي الضوء غدًا أمام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب على الوضع المتردي في الصومال بسبب تفاقم أزمة الجفاف، مناشدًا الجميع عدم التخلي عن الصومال في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأوضح مندوب الصومال بالجامعة العربية أن رسالة الرئيس الصومالي تضمنت مناشدة الصومال للجامعة العربية والدول العربية لإغاثة بلاده، التي تشهد حالة من الجفاف لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما، حيث يواجه ما يقارب سبعة ملايين من المواطنين شبح المجاعة.

وأضاف مندوب الصومال بالجامعة العربية أن أكثر من 7.1 مليون شخص بمن فيهم حوالي 700 ألف شخص، أجبِروا على ترك منازلهم بحثا عن الطعام والماء والمراعي، وخاصة في الأقاليم الواقعة وسط وجنوبي البلاد، مشيرا الى انه  يُقدّر حاليا عدد النازحين داخليا في الصومال بـ 3 ملايين شخص، كما بدأ الوضع يزداد سوءا بسبب تفشي وباء كلورا ومرض الحصبة في أجزاء مختلفة من البلاد.  

وحذر مبعوث الرئيس الصومالي من خطورة تفاقم ظاهرة الجفاف التي تعاني منها بلاده وتداعياتها السلبية على أبناء الشعب الصومالي، مطالبا الدول العربية بمساندة ودعم الصومال في مواجهة هذه الأزمة الكارثية التي تهدد ملايين الأبرياء، كما دعا الدول العربية إلى لعب دور فعال في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين من الجفاف في بلاده.  وشدد مبعوث الرئيس الصومالي على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية لاغاثة بلاده ، مؤكدا على اهمية وضع خطة طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

جـمهوريـة الـصومـال الـفيدرالية الخارجية والتعاون الدولي جمهورية الصومال الصومال وزراء الخارجية العرب

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