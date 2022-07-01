الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

%43 تراجعًا فى صادرات الحبوب الأوكرانية خلال يونيو مع استمرار الحرب

صادرات الحبوب
صادرات الحبوب
ads

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 1.41 مليون طن في يونيو، مما يسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بقطاع رئيسي من الاقتصاد بسبب الحرب الروسية.

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المُنتهي في 30 يونيو ارتفعت بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الضخمة التي تمت قبل الحرب في 24 فبراير.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، حيث تم إغلاق موانئها على البحر الأسود، الذي يمثل الطريق الرئيسي للشحن إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد 65 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بنحو 106 ملايين طن في عام 2021، بسبب خسارة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، وانخفاض المحصول.

وزارة الزراعة الأوكرانية الحبوب الأوكرانية صادرات الحبوب الأوكرانية الغزو الروسي البحر الأسود

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

متاح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم للصنايع والتجارى والزراعى والفندقى

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وخطوات الإستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا