الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أرساني يصلي قداس عيد استشهاد القديس موسى القوى بكنيسة فيرينا

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني
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ترأس الأنبا أرساني أسقف هولندا، اليوم الجمعة، قداس عيد استشهاد القديس العظيم موسى الأسود بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم - هولندا.

كما قام الأنبا أرساني أثناء القداس الإلهي بمنح سر المعمودية لطفل من أبناء الأسر الهولندية بالكنيسة، بحضور القداس القس شنودة فرحان كاهن الكنيسة والشمامسة وأعداد من شعب الكنيسة.

صوم الرسل؟

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يوم خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

وفي سياق متصل، تبدأ الأديرة القبطية الأرثوذكسية إغلاق أبوابها أمام الزوار والرحلات الكنسية، بالتزامن مع بدء الصوم، وذلك لقضائه فترة الصوم في الخلوات الروحية للرهبان، كعادتهم خلال فترات الأصوام المسيحية.

ويعتبر صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته، ويأتي صوم الرسل في أيام غير محددة تتراوح بين 15 و49 يوما تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 5 أبيب من الشهور القبطي، والذي يحل به عيد الرسل.

وكانت قد احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مايو المقبل بعيد العنصرة المجيد.

ت الكنائس المصرية ضرورة الالتزام بكنيسة السيدة العذراء جراءات احترازية مشددة الكنيسة القبطية ا

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