دعاء ثانى أيام العشرة الأوائل من ذى الحجة 1443.. اللهم اغفر لى ذنبى كله

يحرص المسلم على الدعاء في العشرة الأوائل من ذي الحجة 1443، حيث يستحب فيها الدعاء والتقرب من الله بالصوم والصلاة و كثرة الدعاء، وورد عن عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء».

دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة 1443 مكتوب

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني” ويعد هذا الدعاء من أجمع الدعوات التي أرشدنا إليها رسول الله ﷺ.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهَلْي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء الأم المتوفاة في ثاني أيام العشر الاوائل من ذي الحجة 1443