الخميس 30 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: الشعب المصرى واجه الوضع الاقتصادى غير المسبوق بصمود أسطورى

جريدة الدستور
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ثورة 30 يونيو ما زالت هي نبراس عملنا وشعاع النور. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو: "واجهنا تحالفًا ملعونًا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا".

واستطرد: "لا يسعنا إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا نعمة الوطن. نتذكر شهداءنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة، ونقول لأسرهم إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون وأحياء في قلوبنا وفي وجدان هذا الوطن".

وأضاف: “وضع مصر يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعات المصريين نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر".

وتابع الرئيس السيسي: "واجهنا وضعًا اقتصاديًا غير مسبوق استعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم، ومضينا في مساري بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل".

وأوضح: "لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرًا في غاية الصعوبة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

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