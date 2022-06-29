الأربعاء 29 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أنصار بيت المقدس»

حبس متهم
حبس متهم
ads

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن 5 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

عقدت الجلسة برئاسة المستشارين محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم فى وقت سابق، العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014

محاكم طرة أنصار بيت المقدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

الأكثر قراءة

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

السجن 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أنصار بيت المقدس»

الحبس عامين لعضو مجلس إدارة «قنا التجارية» بتهمة تهديد محام

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2022 وموعد وقفة عرفات

وزيرة التضامن: ثورة 30 يونيو نتج عنها «حياة كريمة» لكل مصري

توزيع درجات امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ثورتنا التى تقدمها النخبويون بوطنية

عبد الرحيم طايع

فى يد من يا أيُّها الحَجَر؟

لواء.حمدى البطران

هل وهب المصريون أولادهم للغزاة؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بين النور والظلام «كلمة»

حسين دعسة

تركيا توافق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا يعرفها «دعاة القفة»

إبراهيم داود

فى محبة محمد صلاح وحسن شحاتة

لواء. محسن الفحام

تحديات وصورة

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

جلسة حوارية بـ«الأعلى للإعلام» حول مكافحة انتشار صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية