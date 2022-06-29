الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى الخصوص

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، بالسجن المؤبد لعامل، بتهمة قتل زوجته باستخدام قطعة قماش قام بلفها حول رقبتها والضغط عليها إلى أن فارقت الحياة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15808 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4254 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم «أحمد ل م»، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، قتل المجنى عليها «هند ع ح ع»، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك أداة «قطعة قماشية» وقام بلفها حول عنقها عقب أن أحكم ربطها وضغط عليها بقوة فأحدثت بها الإصابات المبينة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياتها قاصداً قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة «قطعة قماشية» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور علي جثة ربة منزل بالخصوص داخل شقتها، جرى تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية بينهم، وكثرة التعدي عليها بعد عام ونصف من زواجهما.

وقال شهود العيان بالواقعة، إن المتهم «أحمد ل م»، وزوجته «هند .م»، لم يمر على زواجهما سوى عام ونصف، مشيرين إلى أنهما من المرج وقاما باستئجار شقة بمنطقة الخصوص بعد زواجهما، موضحين أنه فور مرور شهور على سكنهما بدأنا نسمع صوتهما يعلو بالخناقات والمشاكل داخل الشقة، وكان آخرها خناقة بالسكاكين والشوم بين أهالى الطرفين، قامت على إثرها الزوجة بترك المنزل ثم أخذ منقولاتها الزوجية من الشقة.

جنايات بنها السجن المؤبد قتل زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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