الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين فى حادث «جسر السويس»

حادث «جسر السويس
حادث «جسر السويس
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أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بشارع جسر السويس، اليوم الأربعاء.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق بشارع جسر السويس بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث جسر السويس الحركة المرورية

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وائل لطفي

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