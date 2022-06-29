الأربعاء 29 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد قليل.. الحكم بإعادة محاكمة متهم بـ«أنصار بيت المقدس»

محكمة
محكمة
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تصدر الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، حكمها بإعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم فى وقت سابق العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

محاكم طرة إعادة محاكمة أنصار بيت المقدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

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