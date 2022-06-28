التشكيل الجديد لرؤساء 8 محاكم استئناف (بالأسماء)

أصدر المجلس الأعلى لمحاكم الاستئناف، اليوم الثلاثاء، التشكيل الجديد لرؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 8 محاكم، خلال العام القضائى الجديد 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

أولا: تعيين كلا من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة اعتبارا من 1 يوليو حتى 8 يوليو:

المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبدالرازق محمد عبد الرحمن رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار حمادة محمد الملف شكرى رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار دكتور نبيل عبدالصبور النبراوى رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار محمود كامل الرشيدى رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار محمد سيد أحمد حسان رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

ثانيًا: تعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارًا من 10 يوليو على النحو التالى:-

المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار دكتور نبيل عبدالصبور النبراوي رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسًا لمحكمة استئناف الاسماعيلية.

المستشار محمود كامل الرشيدي رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار محمد سيد أحمد حسان رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار سعيد جمال البكرى رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

ثالثا: تعيين كلا من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة اعتبارا من 14 يوليو

المستشار محمد حسين عبد التواب رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار دكتور نبيل عبد الصبور النبراوي رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسا لمحكمة استئناف الاسماعيلية.

المستشار محمود كامل الرشيدي رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار سعيد جمال البكرى رئيسا لمحكمة استئناف اسيوط.

المستشار إبراهيم إبراهيم عبد السيد رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

رابعًا: تعيين كل من المستشار رؤساء المحاكم بالمحكمة الموضحة اعتبارًا من 1 أغسطس على النحو التالى:-

المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار دكتور نبيل عبدالصبور النبراوي رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسًا لمحكمة استئناف الاسماعيلية.

المستشار سعيد جمال البكرى رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار إبراهيم إبراهيم عبد السيد رئيسا لمحكمة استئناف اسيوط.

المستشار عباس أحمد أبو خريزة رئيس لمحكمة استئناف قنا.

خامسا: تعيين كلا من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة اعتبارا من 4 أغسطس على النحو التالى:-

المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار دكتور نبيل عبدالصبور النبراوي رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسًا لمحكمة استئناف الاسماعيلية.

المستشار سعيد جمال البكرى رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار عباس أحمد أبو خريزة رئيس لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار سيد إبراهيم البنا رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.

سادسا: تعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارات من 13 سبتمبر على النحو التالى:-

المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار دكتور نبيل عبد الصبور النبراوي رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسًا لمحكمة استئناف الاسماعيلية.

المستشار سعيد جمال البكرى رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار سيد إبراهيم البنا رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار محمد عامر جادو رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.

سابعا: تعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة اعتبارًا من 17 سبتمبر على النحو التالى:-

المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار سعيد جمال البكرى رئيسًا لمحكمة استئناف الاسماعيلية.

المستشار سيد إبراهيم البنا رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار محمد عامر جادو رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار إسماعيل عطية إسماعيل رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.

ثامنا: تعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة اعتبارا من 22 سبتمبر على النحو التالى:-

المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار سعيد جمال البكرى رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار سيد إبراهيم البنا رئيسًا لمحكمة استئناف الاسماعيلية.

المستشار محمد عامر جادو رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار إسماعيل عطية إسماعيل رئيسًا لمحكمة استئناف اسيوط.

المستشار عماد عزت عجيب رئيسًا لمحكمة جنايات قنا.