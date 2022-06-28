السجن 3 سنوات لمزارع ونجله حاولا قتل متهم داخل محكمة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، في القضية رقم 9057 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات حضوريًا ووالده بالسجن 3 سنوات غيابيًا، لاتهامهما بالشروع في قتل المجنى عليه أثناء عرضه على النيابة العامة داخل مبنى المحكمة بتهمة قتل شقيق الأول.

تعود وقائع القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد شروع المتهمين في قتل "م.أ.س" أثناء عرضه على النيابة على ذمة القضية رقم 13424 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، حيث ترصد له المتهم الأول "ح.س.ح" عاطل داخل قاعة المحكمة وعقد النية وعقد العزم على قتله.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم أعد لذلك الغرض حقنة طبية تحوي سائلًا بها خليط من مادة "الكلوروفونس"، وهي مادة المبيدات الفسفورية ومادة "الكربوفيروان"، وهي مادة المبيدات الكربونية وأملاح "الفوسفيد" المعروف بسم الفئران والتي تسبب الموت.