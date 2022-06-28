الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة الدقهلية» تناقش كيفية بناء شخصية الطفل بمكتبة العيادية

مكتبة العيادية
مكتبة العيادية
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، حيث نظمت مكتبة العيادية مُحاضرة بعنوان «الطفل وكيفية بناء شخصيته»، حاضرها عبد المقصود محمد.

وأوضح المُحاضر عدة محاور تبني شخصية الطفل، منها اللعب كمفتاح نمو شخصية الطفل، فمن عمر ثلاث سنوات يُعتبر اللعب من الأمور المُساعدة؛ للنمو الطبيعي، وله دور في تنمية شخصيته؛ لتطوير النمو العقلي والإدراكي والحيوي والعاطفي والخيالي، ويُساعده على اتخاذ القرارات والاعتماد على المُحيط الأسري السليم والتربية الإيجابية، موضحًا أن تنمية شخصية الطفل تتأثر بالبيئة المُحيطة به، والجو الأسري والأشخاص الذين يقدمون له الرعاية الأساسية؛ لذا فعلى الأبوين تشجعيه ودعمه معنويًا؛ لبناء مُستقبلهم، وحُسن تربيتهم.

مكتبة العيادية
مكتبة العيادية
الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الدقهلية مكتبة العيادية خصية الطفل

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