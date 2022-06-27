القبض على «مستريح دار السلام» فى نصب توظيف العقارات

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، القبض على مستريح دار السلام الذي قام بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم التوظيف في مجال العقارات.

البداية كانت بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قطاع غرب يفيد بنشوب مشاجرة بين الأهالي وأحد الأشخاص بالطالبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن مستريح دار السلام قام بالاحتيال والحصول على مبلغ مالي من المواطنين بعد إقناعهم بالاستثمار، حيث توقف عن سداد الأرباح للمواطنين، كما اتفق معهم وقام بالاستيلاء على تلك المبالغ كاملة.

وتبين من التحريات قيام عدد من المواطنين بسرقة مشغولات ذهبية بقيمة 30 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه نقديا من داخل منزله بمنطقة أرض البحر بمنطقة الطالبية.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تتولى التحقيقات.