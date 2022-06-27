الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال بطل فيديو الطعن فى المطرية

الطعن
الطعن
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استمعت نيابة المطرية لأقوال شاب تعرض للطعن بسلاح أبيض، مؤكدًا أنه أثناء وقوفه داخل سوبر ماركت فوجئ برجل وسيدة انهالا عليه ضربًا وطعنًا.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليه عن إصابته بطعنة في البطن، وجروح مُتفرقة تستلزم علاجًا أكثر من 21 يومًا.

وكانت نيابة المطرية أمرت بضبط وإحضار المُتهمين بالشروع في قتل شاب، والتعدي عليه بساطور، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدء الأمر عندما رصدت كاميرا المُراقبة لحظة ضرب شخص لشاب بالساطور، والاعتداء عليه داخل محل بمنطقة المطرية، واعتداء سيدة على المجنى عليه بـ"مكنسة"، وتمكن صاحب المحل من إنقاذه.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من عمرو حمدان، في العقد الثالث من عمره يُفيد بقيام شخص بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ساطور وطعنه داخل محل، وسيدة بالتعدى عليه بمكنسة بسبب خلافات أسرية بينهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المحل، وشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المُراقبة داخل المحل، ومُحيط المحل؛ لتفريغها وتحديد هوية مُرتكبي الجريمة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم؛ لضبط المتهمين، وتحرر محضر رقم 11430 لسنه 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المطرية التقرير الطبي المطرية قتل شاب ساطور

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