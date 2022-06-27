الإثنين 27 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام فى إحدى الترع بمحافظة الغربية

غرق
غرق
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لقى طفل مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بمياه ترعة قرية إبيار، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

البداية بتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع طفل يدعى "مالك.ح.ش"، 13 سنة، مُقيم بقرية إبيار مركز كفر الزيات محافظة الغربية.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة الغرق؛ لعدم إجادته السباحة، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طفل الاستحمام محافظة الغربية الجثمان النيابة العامة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية

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