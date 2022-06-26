الإثنين 27 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تقرر حبس تاجر حشيش وهيروين وأيس فى القناطر الخيرية 4 أيام

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بحبس عاطل، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسرقة"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش والأيس"، وحيازة أسلحة بيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش والأيس، وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "محمد أ م"، وشهرته "الروبي"، 23 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسرقة، وبحوزته بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، كيلو من مخدر الهيروين، و50 جراما من مخدر الحشيش، و15 جراما من مخدر الأيس، و2 سلاح أبيض، ومیزان حساس ديجيتال، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية، ودراجة نارية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف للاتصال بعملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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