الأحد 26 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواجهة بين موظفة والمتهم بمحاولة قتلها بالتبين

محكمة
محكمة
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أجرت نيابة مايو والتبين مواجهة قانونية بين موظفة بمستشفى اليوم الواحد بالتبين، وشاب متهم بالشروع بقتلها.

وخلال العرض تعرفت المجني عليها على المتهم، واتهمته بالاعتداء عليها بـ"مطواة" أثناء سيرها بالشارع.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استعملت عن الحالة الصحية للمجني عليها، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأنها.

وتلقى قسم شرطة التبين إشارة من مستشفي التبين المركزي تفيد باستقبال "رحاب سمير يوسف"، موظفة بمستشفي اليوم الواحد، مصابة بجرح قطعي في البطن وكدمات باليد اليسري، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال الضحية أقرت بأنها حال عودتها لمحل سكنها فوجئت بقيام “عبده.م.ح” بتتبعها ثم اعتدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالبطن وكدمات متفرقة، وفر هاربا.

وبإجراء التحريات تبين أنه توجد خلافات سابقة بين المجنى عليها والمتهم، ويوم ارتكاب الواقعة تتبع سيرها وشرع فى قتلها مما أسفر عن إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما. وتحرر محضرر قم 585 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مايو والتبين مستشفي اليوم الواحد التبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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