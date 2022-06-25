السبت 25 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 فى القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام الخمس بعد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبحث دائمًا المسلمون عن مواعيد الصلاة في القاهرة ومحافظات مصر ومواقيت الآذان.

 

فضل أداء الصلاة في وقتها

وتعد المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله -تعالى-، إذ إنّ الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله -تعالى-، وقيام المسلم بما يحبه الله سبب لمحبة الله -تعالى- له

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في القاهرة

موعد آذان الفجر: 3:09 ص

موعد آذان الظهر: 11:58 ص

موعد آذان العصر : 3:33 م

موعد ذان المغرب: 7:00 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في الاسكندرية

موعد آذان الفجر: 3:09 ص

موعد آذان الظهر : 12:03 م

موعد ذان العصر: 3:41 م

موعد آذان المغرب: 7:08 م

موعد آذان العشاء: 8:44 م

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دعاء صلاة الفجر لقضاء الحوائج وفك الكرب

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«بسم الله الذى لا يضر مع اسمه أذى».. دعاء صلاة الفجر وأفضل العبادات

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في اسيوط

موعد آذان الفجر : 3:21 ص

موعد آذان الظهر : 11:58 ص

موعد آذان العصر : 3:26 م

موعد آذان المغرب : 6:53 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر: 3:03 ص

موعد آذان الظهر: 11:54 ص

موعد آذان العصر: 3:30 م

موعد آذان المغرب: 6:57 م

موعد آذان العشاء: 8:32 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في ملوي 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في ملوي

موعد آذان الفجر: 3:21 ص

موعد آذان الظهر: 11:59 ص

موعد آذان العصر: 3:29 م

موعد آذان المغرب: 6:56 م

موعد آذان العشاء: 8:26 م

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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