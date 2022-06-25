مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 فى القاهرة والمحافظات

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام الخمس بعد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبحث دائمًا المسلمون عن مواعيد الصلاة في القاهرة ومحافظات مصر ومواقيت الآذان.

فضل أداء الصلاة في وقتها

وتعد المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله -تعالى-، إذ إنّ الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله -تعالى-، وقيام المسلم بما يحبه الله سبب لمحبة الله -تعالى- له

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في القاهرة

موعد آذان الفجر: 3:09 ص

موعد آذان الظهر: 11:58 ص

موعد آذان العصر : 3:33 م

موعد ذان المغرب: 7:00 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في الاسكندرية

موعد آذان الفجر: 3:09 ص

موعد آذان الظهر : 12:03 م

موعد ذان العصر: 3:41 م

موعد آذان المغرب: 7:08 م

موعد آذان العشاء: 8:44 م

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في اسيوط

موعد آذان الفجر : 3:21 ص

موعد آذان الظهر : 11:58 ص

موعد آذان العصر : 3:26 م

موعد آذان المغرب : 6:53 م

موعد آذان العشاء : 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر: 3:03 ص

موعد آذان الظهر: 11:54 ص

موعد آذان العصر: 3:30 م

موعد آذان المغرب: 6:57 م

موعد آذان العشاء: 8:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في ملوي

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 يونيو 2022 الموافق هجري 25 ذو القعدة 1443 في ملوي

موعد آذان الفجر: 3:21 ص

موعد آذان الظهر: 11:59 ص

موعد آذان العصر: 3:29 م

موعد آذان المغرب: 6:56 م

موعد آذان العشاء: 8:26 م