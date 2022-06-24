بسبب الخلافات.. مشاجرة بين عائلتين تنتهى بمقتل موظف فى محليات الشرقية

نشبت مشاجرة مساء اليوم الجمعة، بين عائلتين بدائرة الزقازيق أول بمحافظة الشرقية، والتي أسفرت عن مصرع موظف بالمحليات متأثرا بإصابته.

وقد تم نقل الضحية للمستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه وصل جثة هامدة، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول محيي الدين م، 51 سنة، موظف بالمحليات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، جثة هامدة إثر إصابته في الرأس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه في مشاجرة بين عائلتين في دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما تبين وجود خلافات قديمة بين العائلتين منذ عدة سنوات، وأن الطرفين سبق وحرروا عدة بلاغات ضد بعضهم في قسم الشرطة.

وتبين نشوب مشاجرة إثر تجدد الخلافات بين المجني عليه ونجله أدهم، 20 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ونجل شقيقه إسلام (طرف أول)، وبين فريد ع ب، 32 سنة، بائع ملابس، ومجدي ب، بائع ملابس، ومحمود ب، 47 سنة، بائع ملابس (طرف ثاني)، ما أسفر عن مقتل المجني عليه بعدما أصيب بضربة في رأسه.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6640 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2022، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.