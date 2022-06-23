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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونسكو: تضرر أكثر من 150 موقعًا ثقافيًا أوكرانيًا نتيجة الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 150 موقعا ثقافيا أوكرانيا تعرض لتدمير جزئي أو كلي خلال الحرب الممتدة منذ حوالى أربعة أشهر.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان، إنه "وفق عمليات تحقق أجراها خبراؤها، تعرض 152 موقعا ثقافيا إلى تدمير جزئي أو كلي بسبب القتال، بما في ذلك 70 مبنى دينيا و30 مبنى تاريخيا و18 مركزا ثقافيا و15 معلما و12 متحفا وسبع مكتبات".

وتركزت ثلاثة أرباع الأضرار في ثلاث مناطق منذ بدء الغزو الروسي في فبراير: 45 موقعًا متضررًا في دونيتسك، و40 موقعا في خاركيف، و26 موقعا في كييف، وفق اليونسكو.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي: "يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات المتكررة للمواقع الثقافية الأوكرانية"، وأضافت: "لا ينبغي بأي حال استهداف التراث الثقافي بكل أشكاله".

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أوكرانيا الحرب الغزو الروسي

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