الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى مالى.. وتؤكد: نتضامن معكم ضد كل أشكال العنف

الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في مالي
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أعربت مصر، اليوم الخميس، عن إدانتها الهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية مالي، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر تتقدم، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالي الشقيقة وأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المصابين.

وأضاف البيان: تؤكد مصر وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي في هذا المُصاب الأليم، وتضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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