الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 و5 سنوات لـ3 لصوص بالشرقية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة حداد وعامل معمار بالسجن المشدد 10 سنوات وبائعة أسطوانات بوتاجاز بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامهم بسرقة توك توك بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم  حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادي المهدى عبد الرحمن وأمانة سر ونبيل شكري.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مايو من  العام الماضى، حيث تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية بلاغا من سائق توك توك يفيد بأنه أثناء قيادته لمركبته استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لأحد الأماكن وبالقرب من منطقة الزراعات قام بمعاونة 2 آخرين بترويعه بسلاح ناري وتوثيقه بالحبال وشل حركته وسرقة التوك توك منه.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، أن مرتكبي الواقعة عامل معمار 19 عاماً وصديقه الحداد 21 عامًا وبائعة اسطوانات بوتاجاز 24 عامًا وجميعهم من إحدى قرى مركز الزقازيق.

تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

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