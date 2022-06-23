الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل فى مجرى مائى بقرية سنرو بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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عثر أهالى قرية سنرو بمحافظة الفيوم على جثة لطفل ملقاة بمجرى مائى بالقرية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقرية سنرو بالعثور على جثة طفل بمجرى مائى بالقرية.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة طفل يدعى محمد. ح، 16 سنة، وتبينّ أنّه مبلغ باختفائه وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

محافظة الفيوم جثة لطفل الجثه

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