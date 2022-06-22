معاينة حريق شب داخل معرض سيارات بـ6 أكتوبر

تفحص الأدلة الجنائية بالجيزة آثار حريق شب داخل معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر؛ لحصر الخسائر والتلفيات، وفحص أسباب الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شبّ داخل معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ليتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.