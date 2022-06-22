حرية العالم المعاصر الحقوق والحريات بثقافة البحر الأحمر

برعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم بإقليم جنوب ال ببيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "حرية العالم المعاصر الحقوق والحريات" ألقاها عبدالسلام سيد موضحًا أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم فحين يتم التمييز و عدم المساواة تنشأ الكراهية التي تؤدي إلى أعمال همجية تؤثر علي المجتمع، وعلي هامش ذلك أقام البيت يوم مفتوح للأطفال تضمن عدد من الألعاب، أعقبها فقرة قراءة حرة، بجانب ورشة فنية لعمل أشكال فنية من الخرز مع المدربة انتصار ياسين حيث قامت بتدريب الفتيات على عمل أشكال فنية من الخرز لعمل أساور وسبحة.

وضمن سلسلة محاضرات هندسة الجسم البشري التي يقدمها قصر ثقافة رأس غارب أقيمت محاضرة بعنوان "الجهاز العصبي" قدمها كلا من مريم عماد وسهر محمد وتم الحديث عن مكونات الجهاز العصبي ودوره المحوري في الجسم ومكونات الخلية العصبية كما تم الحديث عن أمراض الجهاز العصبي وكيفية الوقاية منها والفيتامينات المناسبة لتقوية الجهاز العصبي ووقايته من الأمراض، كما أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "كيفية اكتساب السعادة والخروج من الاكتئاب" ألقتها الدكتورة جيهان شوقي وتحدثت فيها عن مفهوم السعادة بأنها حالة يعيشها الفرد يشعر من خلالها بالفرح والسرور والإقبال علي الحياة ومن طرق اكتساب السعادة التواصل مع الأشخاص المقربين والأصدقاء و عدم السعي وراء الشهرة والمناصب وضرورة منح السعادة للآخرين وتحديد وقت للقراءة والإطلاع كما تحدثت عن أهمية سماع الموسيقي التي ترفع المعنويات وتحسن المزاج وتساعد على الاسترخاء وكذلك ضرورة تغيير الروتين اليومي.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ندوة عن التنمر ألقي الندوة كلا من أحمد صابر عبدالرحيم سليمان والشيخ حسين عمارة وإلهام الدسوقي رفاعي وتحدثوا عن مشكلة التنمر والإساءة للغير سواءاً باللفظ او بالإشارات وتأثير هذه المشكلة علي نفسية الآخرين. وكيفية مواجهة هذه المشكلة أعقب الندوة مسابقة أسئلة في الثقافة العامة، كما نفذ قصر ثقافة أبو رماد فقد أقام ورشة فنية أشغال ورقية، وورشة تشكيل بالصلصال ومسابقة ثقافية