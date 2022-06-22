أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22-6-2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا جديدًا تخطى فيه سعر الذهب عيار ٢١- أكثر أنواع الذهب تداولًا بين المصريين- مستوى ١٠٠٠ جنيه بعد أن تراجعت أسعار الذهب عيار ٢١ تحت مستوى ١٠٠٠ جنيه لأيام طويلة في بداية الشهر الجاري.

وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا تأثرًا بالارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب في البورصات العالمية مع زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر في سوق الصاغة بدون المصنعية للأعيرة المختلفة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بيع 1,147 جنيه مصري شراء 1,152 جنيه

سعر الذهب عيار 22 بيع 1,052 جنيه مصري شراء 1,056جنيه

سعر الذهب عيار 21 بيع 1,004 جنيه مصري شراء 1,008 جنيه

سعر الذهب عيار 18 بيع 861 جنيها مصريا شراء 864 جنيه

سعر الذهب عيار 14 بيع 669 جنيها مصريا شراء 672 جنيه

سعر الذهب عيار 12 بيع 574 جنيها مصريا شراء 576 جنيه

سعر الاونصة بيع 35,685 جنيه شراء 35,827 جنيه

سعر الجنيه الذهب بيع 8,032 جنيه شراء 8,064 جنيه

سعر الكيلو بيع 1,147,429 جنيه شراء 1,152,000 جنيه

أسعار الذهب في سوق المال

اسعار الذهب عيار 24 1,105 جنيه بما يعادل $58.97

سعر الذهب عيار 22 1,013 جنيه بما يعادل $54.05

اسعار الذهب عيار 21 967.24 جنيه بما يعادل $51.60

اسعار الذهب عيار 18 829.05 جنيه بما يعادل $44.23

سعر الذهب عيار 14 644.81 جنيه بما يعادل $34.40

سعر الذهب عيار 12 552.69 جنيه بما يعادل $29.48

سعر الذهب عيار 9 414.52 جنيها بما يعادل $22.11

اسعار أوقية الذهب 34,378 جنيه مصري بما يعادل $1,834

اسعار جنيه الذهب 7,738 جنيه مصري بما يعادل $412.78

اسعار كيلو الذهب 1,105,388 جنيه بما يعادل $58,968