الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22-6-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ads

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا جديدًا تخطى فيه سعر الذهب عيار ٢١- أكثر أنواع الذهب تداولًا بين المصريين- مستوى ١٠٠٠ جنيه بعد أن تراجعت أسعار الذهب عيار ٢١ تحت مستوى ١٠٠٠ جنيه لأيام طويلة في بداية الشهر الجاري.

وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا تأثرًا بالارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب في البورصات العالمية مع زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر في سوق الصاغة بدون المصنعية للأعيرة المختلفة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بيع 1,147  جنيه مصري شراء 1,152 جنيه 
 سعر الذهب عيار 22 بيع 1,052 جنيه مصري شراء 1,056جنيه 
سعر الذهب عيار 21 بيع 1,004 جنيه مصري شراء 1,008 جنيه 
سعر الذهب عيار 18 بيع 861 جنيها مصريا شراء 864 جنيه 
سعر الذهب عيار 14 بيع 669 جنيها مصريا شراء 672 جنيه 
سعر الذهب عيار 12 بيع 574 جنيها مصريا شراء 576 جنيه 
سعر الاونصة بيع 35,685 جنيه شراء 35,827 جنيه 
سعر الجنيه الذهب بيع 8,032 جنيه شراء 8,064 جنيه 
سعر الكيلو بيع 1,147,429 جنيه شراء 1,152,000 جنيه

txt

لتخفيف الضغط على الدولار.. مقترح للحكومة للاستعانة بنظام الواردات بـ«المقايضة»

txt

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-6-2022 فى مصر

أسعار الذهب في سوق المال

 

اسعار الذهب عيار 24 1,105 جنيه بما يعادل $58.97
سعر الذهب عيار 22 1,013 جنيه بما يعادل $54.05
اسعار الذهب عيار 21 967.24 جنيه بما يعادل $51.60
اسعار الذهب عيار 18 829.05 جنيه بما يعادل $44.23
سعر الذهب عيار 14 644.81 جنيه بما يعادل $34.40
سعر الذهب عيار 12 552.69 جنيه بما يعادل $29.48
سعر الذهب عيار 9 414.52 جنيها بما يعادل $22.11
اسعار أوقية الذهب 34,378 جنيه مصري بما يعادل $1,834
اسعار جنيه الذهب 7,738 جنيه مصري بما يعادل  $412.78
اسعار كيلو الذهب 1,105,388 جنيه بما يعادل $58,968

قفزة كبيرة فى أسعار الوقود بلبنان رغم استقرار الدولار أمام الليرة

 

 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في سوق المال سعر الذهب عيار 21

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟