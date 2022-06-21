المراجعة النهائية للثانوية العامة 2022 فى اللغة العربية ونصائح دخول الامتحان

يقدم موقع «الدستور»، المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2022 قبيل أداء الطلاب الامتحان للصف الثالث الثانوي العام 2022 يوم الأحد المقبل 26 يونيو، وأبرز النصائح للطلاب من كبير معلمي اللغة العربية مهتدي سلطان، قبل دخول الامتحانات اللغة العربية للثانوية العامة.

المراجعة النهائية للغة العربية 2022

ويستعرض سلطان، في المراجعة النهائية للثانوية العامة 2022 عبر قناة "الدستور" على اليوتيوب لمنهج اللغة العربية بكل فروعها النصوص والنحو والأدب والبلاغة والتعبير، ونماذج الأسئلة المتكررة في الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية على مدار ثلاثة ساعات بداية من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التريبة والتعليم، جميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، وعدم دخول اللجان بأي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

ويشارك في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

نصائح لطلاب الثانوية قبل امتحان اللغة العربية 2022

1- التمهل في قراءة أسئلة الامتحان وعدم التسرع في قرائتها دون النظر إلى باقي الأسئلة.

2- البداية بحل الأسئلة السهلة في الامتحان، ثم الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير بعد إجابة الأسئلة السهلة.

3- المراجعة العابرة مع التركيز على بعض الأسئلة البسيطة دون محاولة الخوض في التفاصيل؛ لأن المتبقي من الوقت سوف يوترك.

4- الابتعاد عن مسببات القلق والتوتر وعدم التحدث مع الطلبة والطالبات عن المهم، لأنه يخلق حالة من التوتر أنت في غنى عنه.

5- التسميع الشفوي والتحريري في بعض الأسئلة وإجاباتها للاطمئنان فقط.

6- الحرص على النوم مبكرا قبل الامتحان.

7 - عدم الإفراط في المنبهات والأفضل البعد عنها تماما في تلك الفترة.

8 - البعد تماما عن أي مواضيع خارج الامتحان.

9-عدم استخدام الموبايل لأي شيء خارج الامتحان.

10- إعطاء الجسم الراحة المطلوبة.